Gazzetta - Milan, riecco Rebic. E Pioli non esclude il super attacco con il croato e Leao sulle fasce

Dopo una prima di stagione condizionata pesantemente dall'infortunio al gomito rimediato a Crotone, Ante Rebic era pronto per un grande 2021, ma nei primi giorni dell'anno è arrivata la positività al Covid che purtroppo lo ha rallentato ancora. Per fortuna, il croato è guarito in fretta e ora ha ancora più voglia di tornare decisivo come un anno fa: non è ancora al 100% della sua forma, ma segnare tre gol nelle ultime due partite di campionato è senza dubbio un bel modo per ripartire.

REBIC RITROVATO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega Rebic si è finalmente ritrovato e l'infortunio al gomito è solo un lontano ricordo. Il peggio è alle spalle, il futuro invece è assolutamente roseo: "Qualche partita ancora e arriverò al cento per cento" ha dichiarato ieri l'attaccante rossonero dopo la doppietta al Crotone. Se il Milan vuole davvero lottare fino alla fine per lo scudetto ha necessariamente bisogno anche del miglior Rebic.

SUPER ATTACCO - Lui e Leao sono in ballottaggio sulla fascia sinistra, ma Stefano Pioli non esclude che in alcune situazioni si possa vedere un super attacco con il trio Rebic-Calhanogli-Leao alle spalle di Ibrahimovic: "Credo che né a Rebic né a Leao piaccia giocare a destra, sono più portati a stare a sinistra. Ante ci ha giocato in nazionale, anche Rafa l’ha già fatto. Può essere una soluzione, ma vediamo. Se c’è disponibilità possiamo giocare con tanti attaccanti" ha spiegato ieri il tecnico milanista. Si tratta di un'ipotesi che affascina tutti a Milanello, compreso Pioli che però sa bene che in campo serve equilibrio e dunque sembra essere una strada che al momento appare più percorribile a partita in corso.