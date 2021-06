Gazzetta - Milan, Ziyech nel mirino: dopo Tomori e Giroud, un’altra possibile operazione col Chelsea

Tomori per la difesa, Giroud per l’attacco e... Hakim Ziyech per la trequarti. Il Milan ci prova: un tris d’assi dal Chelsea per rendere più competitiva la rosa di Pioli. Non ci sono dubbi sul riscatto del difensore, mentre proseguono i discorsi per il centravanti francese. Ma la vera novità, come riporta La Gazzetta dello Sport, è l’interesse per il trequartista-esterno marocchino.

SUL MERCATO - Ziyech potrebbe lasciare Londra appena un anno dopo il suo arrivo. Acquistato per 40 milioni, il giocatore - che al Chelsea guadagna qualcosa come 7 milioni netti a stagione - negli ultimi mesi ha rotto con il tecnico Tuchel, che gli ha concesso poco spazio nel corso della trionfale stagione dei Blues. L’ex Ajax è ufficialmente sul mercato e il Milan ci sta facendo più di un pensierino.

DUTTILITÀ - A Pioli, ovviamente, piace molto. Ziyech porterebbe qualità ed esperienza internazionale, e garantirebbe all’allenatore maggiori soluzioni in attacco grazie alla sua duttilità. Anche il Napoli è interessato, tuttavia il nazionale marocchino preferirebbe la soluzione milanista. Siamo ancora in una fase embrionale: c’è bisogno di tempo perché decolli una trattativa vera e propria.