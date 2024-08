Gazzetta - Ora o tra un anno: Fofana vuole solo il Milan. Braccio di ferro con il Monaco

Dopo aver sistemato attacco e difesa, ora il Milan concentra tutte le sue forze per rinforzare il centrocampo. Il nome che la dirigenza rossonera sta inseguendo ormai da due mesi è quello del mediano francese Youssouf Fofana, di proprietà del Monaco e convocato da Deschamps per Euro 2024. La volontà di club e giocatore è quella di unirsi in matrimonio ma dal Principato, per il momento, hanno altri piani e stanno complicando di molto la faccenda.

Solo il Milan

In questa trattativa, che si sta allungando molto, una cosa è sempre stata chiara e certa: la volontà di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese ha sempre considerato il Milan come l'unica opzione. E come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, continua a farlo anche adesso: secondo quanto viene riportato sono state rispedite al mittente le offerte importanti che arrivavano dalla Premier League, sponde West Ham e Manchester United. Ed è proprio per questo che il club rossonero continua a sperare. Al momento i rossoneri hanno messo sul piatto una cifra vicino ai 20 milioni che ritengono sia corretta per un calciatore che tra un anno andrà in scadenza. Il Monaco ne chiede 35 e la sensazione è che voglia incassare quanto il Nizza per Thuram, circa 25 milioni. Il Milan, come riportato anche ieri da MilanNews.it (QUI), fa leva sul desiderio di Fofana e conta che i monegaschi allentino la presa con l'avvicinarsi della fine di agosto: altrimenti Fofana è disposto ad aspettare gennaio o addirittura il prossimo luglio per unirsi al Milan a parametro zero. O almeno, a oggi le cose stanno così.

Gamper e alternative

Oggi intanto potrebbero arrivare ulteriori indizi sulla trattativa. Domani sera il Monaco sarà ospite del Barcellona a margine del Trofeo Gamper e in mattinata dal Principato stileranno la lista dei convocati: sarà curioso vedere se il mediano della Nazionale francese verrà convocato o meno per la trasferta in Catalogna. Già in allenamento Fofana sta lavorando più a parte che con i compagni. Intanto il Milan deve tutelarsi anche con delle alternative, anche perché in tutto questo Fonseca entro il 30 agosto deve avere almeno un nuovo centrocampista. In questo momento i due nomi in prima fila sono quelli di Manu Konè, fresco argento olimpico con la Francia, e Johnny Cardoso, americano con passaporto italiano del Betis. Entrambi costano circa 20 milioni, cifra simile a quella stanziata per Fofana fino a questo momento.