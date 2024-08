MN - Colpo a centrocampo: sale Cardoso. Fofana: le opzioni

Il Milan continua ad essere molto attivo sul mercato anche perchè i rossoneri devono ancora rinforzare il centrocampo. Non è un mistero che la priorità sia prendere un mediano fisico da piazzare davanti alla difesa, così come non è un mistero che il primo nome della lista sia da tempo Youssouf Fofana, per il quale però non è stato ancora trovato un accordo con il Monaco.

SALE CARDOSO - I dirigenti del Diavolo continuano a lavorare sul centrocampista francese, ma tengono molto calda anche la pista che porta a Johnny Cardoso, giocatore americano classe 2001 del Betis Siviglia che ha anche il passaporto italiano e quindi verrebbe tesserato come comunitario (ricordiamo che il Milan non ha più slot per extracomunitari dopo aver preso Pavlovic e Emerson Royal). Resta sotto osservazione anche Manu Koné del Borussia Mönchengladbach, ma come alternativa secondaria.

NUOVO SCENARIO - Il Milan proverà fino all'ultimo a prendere Fofana, altrimenti andrà su un altro giocatore in questo mercato estivo. C'è però un nuovo scenario che è emerso nelle ultime ore: se non dovesse andare in porto l'affare con il Monaco da qui a fine agosto, il club di via Aldo Rossi non mollerebbe comunque il francese e potrebbe prenderlo a zero tra un anno quando scadrà il suo contratto con i monegaschi. L'accordo tra Milan e Fofana è già stato trovato da tempo.

di Pietro Mazzara