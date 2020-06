Gazzetta - Rebic, scuse accettate e caso rientrato: a Lecce sarà ancora lui il vice-Ibra

Venerdì sera era certamente uno dei giocatori del Milan più attesi e invece la partita di Ante Rebic contro la Juventus è durata appena 17 minuti a causa del cartellino rossonero che l'arbitro Orsato gli ha mostrato dopo un durissimo intervento falloso su Danilo. Dopo le prime proteste in campo (molto poche tra l'altro), l'attaccante croato ha capito subito di aver combinato una sciocchezza e chi lo ha visto dopo la partita ha parlato di un ragazzo molto dispiaciuto per l'accaduto.

NIENTE MULTA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il giocatore prima si è scusato a tu per tu con Stefano Pioli e successivamente anche con tutti i compagni di squadra. Questo gesto è stato molto apprezzato da tutti, compresi i dirigenti del club di via Aldo Rossi che hanno deciso di perdonarlo subito e di non multarlo. Caso rientrato subito e quindi ora in casa rossonera si può iniziare a pensare alla ripresa del campionato contro il Lecce, match in programma lunedì prossimo in Puglia.

ANCORA TITOLARE - Per quella sfida, Ibrahimovic, che scalpita per tornare in campo il prima possibile, sarà ancora assente e al centro dell'attacco milanista, nonostante la sciocca espulsione di venerdì, ci dovrebbe essere ancora una volta Rebic. Anche perchè Leao continua a non convincere del tutto Pioli e anche il suo ingresso in campo a Torino non è stato dei migliori. Salvo clamorose sorprese, a Lecce spazio dunque ad Ante che vuole farsi perdonare subito, magari con un gol da tre punti.