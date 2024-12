Gazzetta - Rinnovi Maignan e Reijnders: è praticamente fatta

Nel giorno in cui il Milan festeggerà a San Siro, in occasione della gara contro il Genoa, il suo 125° compleanno, arrivano buone notizie sul futuro di due giocatori fondamentali nello scacchiere rossonero come sono il portiere francese Mike Maignan e il centrocampista olandese Tijjani Reijnders. Il tema è il rinnovo di contratto, la notizia è che l'accordo con il club è vicino.

Praticamente fatta

Questa mattina la Gazzetta dello Sport per descrivere lo stato delle trattative per i prolungamenti di Maignan e Reijnders, utilizza questa espressione: "è praticamente fatta". Dopo che Matteo Gabbia è stato blindato fino al 2029, con adeguamento, la stessa sorte potrebbe capitare a breve al portiere e al centrocampista rossoneri. L'accordo tra le parti è totale e manca solamente l'ultimo gradino, ovvero mettere tutto per iscritto e firmare il contratto. Visto il valore che hanno i giocatori, sia dal punto di vista tecnico che da quello morale ma anche per la loro immagine rispetto ai tifosi, far quadrare il cerchio con Maignan e Reijnders è veramente un bel colpo, specialmente davanti ai tantissimi pretendenti che potenzialmente avrebbero potuto farsi avanti la prossima estate.

Ventiventinove

Proprio come Gabbia, anche i due prolungamenti del francese e dell'olandese sono previsti fino al 2029. Per il numero 16 la situazione era un pochino più urgente, dal momento che la scadenza attuale era fissata per il 2026. Il portiere transalpino passerà da 3,2 milioni a stagione a 5 milioni, più bonus. Per il numero 14, invece, si punta già a raddoppiare lo stipendio, passando da 1.7 a 3.5 milioni: un risultato non da poco considerando che il calciatore è arrivato solamente un anno e mezzo fa. Questo vuole dire due cose: il Milan crede nel valore del ragazzo e soprattutto il club vuole tutelarsi da possibili corteggiamenti in sede di mercato. Al momento Reijnders - come pure Maignan, sia chiaro - si trova benissimo ed è molto felice al Milan.