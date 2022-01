Gazzetta - Rinnovo Theo, ci siamo: a fine mercato la firma del francese. Poi toccherà a Bennacer e Leao

Il mercato di gennaio del Milan ha portato un solo colpo in entrata, vale a dire Marko Lazetic, il quale, salvo clamorose sorprese, sarà l'unico rinforzo che il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara regaleranno a Stefano Pioli in questa campagna acquisti invernale. Visto come si sono mosse le rivali per i primi quattro posti, i tifosi rossoneri non possono certamente essere soddisfatti, ma la felicità dei milanisti potrebbe arrivare presto invece sul fronte dei rinnovi.

ANNUNCIO IMMINENTE - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni è atteso l'annuncio ufficiale del prolungamento di contratto fino al 2026 di Theo Hernandez: i dirigenti del Milan e il suo entourage hanno infatti ormai definito il nuovo contratto e non appena si chiuderà il mercato dovrebbe esserci la tanto attesa firma del terzino francese. Il nuovo ingaggio dell'ex Real Madrid sarà più che raddoppiato visto che dagli attuali 1,5 milioni passerà a 4 milioni di euro più bonus, un attestato di stima importante per un giocatore che ormai è un elemento imprescindibile della squadra di Pioli.

ALTRI DUE RINNOVI - Quello di Theo non sarà però l'unico rinnovo che il Milan vorrebbe annunciare nelle prossime settimane: il club di via Aldo Rossi punta infatti ad accelerare anche per blindare Ismael Bennacer e Rafael Leao. Anche loro, come il francese, firmeranno fino al 2026 e avranno un importante aumento di ingaggio. Sia con il centrocampista algerino che con l'attaccante portoghese, i discorsi sono ben avviati da tempo, ora servirà solo mettere nero su bianco.