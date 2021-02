Gazzetta - Sandro e Mario, tocca a voi: contro la Stella Rossa spazio a Tonali e Mandzukic

Il pensiero dei tifosi è già rivolto al derby di domenica, ma in casa rossonera prima c'è da pensare all'andata dei sedicesimi di Europa League in programma giovedì contro la Stella Rossa. La sconfitta di La Spezia ha messo un po' di pressione ai rossoneri che dovranno dimostrare che in Liguria c'è stato solo un passo falso e non l'inizio di una possibile crisi. Per questo match, che si giocherà a Belgrado, Stefano Pioli farà sicuramente un po' di turnover: tra coloro che sono in corsa per una maglia di titolare ci sono anche Sandro Tonali e Mario Mandzukic.

CHANCE TONALI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che giovedì ci sarà una nuova chance per il giovane regista italiano che sabato a La Spezia è rimasto in panchina per 90'. Finora, Tonali non ha ancora dimostrato tutto il suo valore, ma con il passare delle settimane il suo rendimento è cresciuto e ora il Milan ha bisogno anche del suo contributo per essere competitivo sia in campionato che in Europa League.

TOCCA A MANDZUKIC - A Belgrado ci sarà poi con ogni probabilità anche la prima da titolare in rossonero di Mario Mandzukic. E' ancora da capire però in che ruolo potrebbe essere schierato: Pioli potrebbe infatti decidere di schierarlo in coppia con Ibrahimovic (da esterno sinistro o dietro di lui) oppure al posto dello svedese come centravanti. Dal croato, i rossoneri si aspettano tanto, compresi i gol. E giovedì potrebbe essere un'occasione importante per sbloccarsi.