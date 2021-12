Gazzetta - Stagione finita per Kjaer, il Milan torna sul mercato: nel mirino Milenkovic e Luiz Felipe

La doccia fredda è arrivata sotto forma di comunicato: sei mesi di stop per Simon Kjaer. Purtroppo, le previsioni sono state rispettate. Perché la gravità dell’infortunio del danese era emersa subito, già sul terreno di gioco di Marassi. Un vero peccato, o meglio, una tegola grossa così per Stefano Pioli, che dovrà fare a meno di uno dei principali pilastri della squadra.

A caccia di un sostituto

Ora il Milan dovrà tornare sul mercato, perché un conto è un’assenza lunga (tot settimane, tot mesi), un altro è perdere un giocatore per l’intera stagione. È una pedina che viene a mancare, una defezione, ovviamente, non prevista nei piani dell’allenatore. Come riporta La Gazzetta dello Sport, un’eventuale promozione agli ottavi di Champions porterebbe introiti importanti, indispensabili per finanziare un’operazione di livello. Se, invece, la corsa europea del Milan dovesse interrompersi nei prossimi giorni, scatterebbe il piano meno oneroso, vale a dire un prestito con diritto di riscatto.

Due nomi su tutti

La rosea si sofferma, in particolare, su due profili graditi agli uomini di mercato di via Aldo Rossi: Milenkovic e Luiz Felipe. Il serbo è rimasto alla Fiorentina (ha un contratto fino al 2023) con la promessa di poter essere ceduto per 15 milioni di euro. Andrà in pressing sulla società toscana per partire a gennaio, si chiede la Gazzetta? Chissà... Il brasiliano, invece, ha il contratto in scadenza con la Lazio, ma è da capire se Lotito gli lascerà fare le valigie già a inizio anno, ed eventualmente a che prezzo.