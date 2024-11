Gazzetta - Tre indizi fanno una prova. Real, Cagliari e nazionale: Leao è tornato e ora vuole riprendersi anche San Siro

Tre indizi, di solito, fanno una prova. Grande prestazione al Bernabeu contro il Real Madrid, doppietta a Cagliari e gol in nazionale: si può quindi dire che Rafael Leao è finalmente tornato. La "cura" di Paulo Fonseca ha funzionato e ora il portoghese vuole riprendersi anche San Siro dove non segna da maggio scorso contro la Salernitana. Davvero un'eternità.

IL VERO LEAO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che sabato sera il numero 10 milanista tornerà titolare in casa contro la Juventus e tutti si aspettano un'altra grande prestazione. La strategia usata da Fonseca per tirare fuori il meglio da Rafa sembra aver funzionato e ora arriva la prova San Siro che, nei piani del tecnico rossonero, dovrà certificare in modo definitivo che il vero Leao è davvero tornato.

FIDUCIA RITROVATA - Dopo un periodo non semplice, in cui aveva di fatto anche perso il posto da titolare con il Milan, il portoghese ha ritrovato fiducia e ora è pronto ad essere decisivo anche nel big-match contro la Juventus. A proposito di questa partita, c'è grande curiosità anche per vedere la sfida a distanza con Yildiz, 19enne bianconero che vuole a sua volta essere il trascinatore della sua squadra. Ma sabato si gioca a casa di Leao e Rafa ha intenzione di riprendersi la scena anche nel proprio stadio.