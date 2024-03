Gazzetta - Zirkzee, il Bayern si defila: il Milan ci crede. Valutazione "alla Hojlund"

L'ultima pausa per le nazionali della stagione, porta con sè diverse riflessioni sul futuro a lungo termine per il Milan. Indipendentemente da come finirà questa stagione, con secondo posto e soprattutto Europa League in ballo, i rossoneri quest'estate sono chiamati ad acquistare il centravanti del futuro. Dovrà essere giovane, un under 25, e per questo si è già stilata una lista di potenziali candidati, il cui nome in cima alla lista è circolettato di rosso: Joshua Zirkzee.

Bayern? Nein!

Il futuro di Zirkzee è legato a doppio filo a quello del Bayern Monaco. Il club bavarese, che ha acquistato la punta olandese quando aveva 16 anni e l'ha lanciata nel mondo dei grandi, ha diverse opzioni in suo favore per rientrare in controllo delle prestazioni dell'attaccante oggi al Bologna. Eppure, secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, nè il club nè il giocatore hanno la priorità di incontrarsi nuovamente. I tedeschi l'hanno scorso hanno investito pesantemente su Harry Kane e hanno dietro di lui il giovane Mathys Tel da sviluppare; il giocatore vuole sbocciare in altri contesti, dopo l'esperienza super positiva in Emilia Romagna. In generale il Bayern ha la possibilità di controriscattare Zirkzee a 40 milioni o ancora di pareggiare qualsiasi offerta che il Bologna accetterà. In ogni caso, la squadra di Monaco, se i rossoblù venderanno l'olandese, ha diritto al 50% sulla futura rivendita.

40 milioni

Queste condizioni, indipendentemente dal fatto che le strade di Bayern e Zirkzee potrebbero non incrociarsi nuovamente nel prossimo futuro, influiscono pesantemente sulla valutazione del giocatore. Il Bologna, che oggi probabilmente spera anche di riuscire a trattenere il calciatore se dovesse compiere l'impresa della qualificazione Champions, sa che ha la possibilità, in potenza, di fare una plusvalenza enorme. Dal canto suo il Milan, che oltre a Zirkzee segue punte come Sesko, Gimenez e Gyokeres, è consapevole che almeno 40 milioni saranno necessari per strappare Joshua al Bologna. La squadra emiliana si potrà avvalere dei precedenti: in particolare della cessione di Hojlund dall'Atalanta allo United, profilo simile per età e numeri, che l'anno scorso fu ceduto per 75 milioni di euro. In questo scenario lo spauracchio maggiore si chiama Premier League: è noto quanto sia ampio il potere d'acquisto dei club inglesi e allo stesso Zirkzee non dispiacerebbe giocare nel campionato migliore del mondo.