Genoa-Milan, i convocati di Pioli: torna Tomori, out Bennacer

Dopo due sconfitte consecutive in campionato i rossoneri vogliono invertire la rotta e riprendere il loro ottimo cammino. Genoa-Milan è uno dei match della 15° giornata di Serie A, che si gioca in infrasettimanale. Questi i convocati da Mister Pioli per il match in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Luigi Ferraris:

PORTIERI

Maignan, Mirante, Tătărușanu.



DIFENSORI

Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.



CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Díaz, Kessie, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri.