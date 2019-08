Gigio, per il Psg un sogno che resterà tale. Il Milan vuole tenerlo

Gigio Donnarumma non ha bisogno di presentazioni: pur essendo un portiere classe 1999, nell'immaginario collettivo lo si giudica e valuta come un veterano con anni, se non lustri, di esperienza alle spalle. Un'involontaria distorsione nella percezione della realtà. Perché Gigio Donnarumma ci ha già abituati a standard prestazionali di livello notevole, già in principio, portando a panchinare il portiere fino all'anno prima titolare nel Real Madrid, Diego Lopez. Alle grandi prestazioni, ovviamente e fisiologicamente, sono seguiti e seguono periodici (ma diversi) errori, che forgeranno il 20enne portiere già titolare della Nazionale.

PENSIERO STUPENDO - Lo sa bene il Paris Saint Germain, che vede nel portierone campano un investimento di certo guadagno sia in termini prestazionali (dal momento che vogliono sostituire Areola) che economico: un portiere a 20 anni, per quanto possa costare, sarà meno completo e maturo di quando ne avrà 27-28 e sarà considerato ancora giovane, per il ruolo che ricopre. Pertanto la tentazione parigina di blindare almeno per il medio termine la porta del Parco dei Principi con Donnarumma è fondata e logica sia in un progetto di medio che di lungo termine.

DI CERTO, NON ORA - Tentazione destinata a restare tale perché questo lo sa anche il Milan, che la voce delle plusvalenze quest'anno l'ha soddisfatta con la dolorosa cessione di Patrick Cutrone e che non ha intenzione di imbastire una trattativa di questa portata a 10 giorni dalla fine del mercato, dovendo andare anche a cercarne il sostituto e a questo punto del mercato, ormai, le opzioni sono risicate. Il giocatore, inoltre, ad oggi non ha mai espresso il desiderio di cambiare maglia o città e questo è il segnale più importante di tutti.