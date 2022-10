Giroud: "Milan, va accesa la spia blu. Champions? Più motivati dopo il Chelsea. Su Leao e Maignan..."

MilanNews.it

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a RMC Sport.

Come è iniziata la stagione?

"Nel complesso, abbiamo iniziato bene questa stagione. Siamo soddisfatti di questo post-scudetto. Questo è l'anno della conferma, l'anno più difficile in generale. Devi riaccendere la spia blu. Siamo ancora più attesi, visto che abbiamo lo Scudetto sulla maglia. Ci aspettiamo partite sempre più difficili, soprattutto perché giochiamo ogni tre giorni. Dobbiamo essere pronti, abbiamo la rosa per confermaci anche quest'anno, ma non siamo risparmiati dagli infortuni come molte altre squadre. Ma siamo pronti per raccogliere questa sfida, per mantenere le prime posizioni, abbiamo ancora sei partite di campionato fino al Mondiale più due di Champions League dove vogliamo davvero superare questa fase a gironi. Siamo davvero ben piazzati in campionato, a tre punti dalla capolista. dobbiamo continuare così. In Champions League abbiamo ancora il nostro destino nelle nostre mani, dovremo vincere le nostre due partite. A livello personale sono contento di quello che ho ottenuto, dobbiamo continuare così. Le partite si susseguono, devi prendere i punti ed essere in una buona posizione dopo il Mondiale, questa è la cosa più importante".

Ti senti come se avessi assunto un nuovo status in questa squadra?

"È vero che da titolare ho giocato 13 partite, cosa che non mi capitava da tempo. Abbiamo la possibilità di rotazioni, ma non siamo stati risparmiati dagli infortuni. Dovevo andare avanti, ma mi sento molto bene fisicamente. Giocare da titolare mi rende felice. Ho delle responsabilità in questa squadra e mi sento molto bene, quindi spero che continui".

Negli spogliatoi hai occupato più spazio anche per l'assenza di Zlatan Ibrahimovic ?

"Il fatto che Ibra non ci sia, anche se è presente alle partite casalinghe ed è importante nello spogliatoio, non cambia il mio ruolo che è quello di prendere in carico ed essere lì per i più giovani se ne hanno bisogno. È un ruolo che mi piace, da fratello maggiore, lo faccio molto volentieri. Cerco di dare l'esempio. Finora ha funzionato bene. Sono felice, felice in questa squadra e penso che si veda ogni giorno in campo e anche negli spogliatoi".

L'obiettivo è confermare e tenere ancora questo primo posto?

"Certo, vogliamo difendere il nostro titolo. Sappiamo che quest'anno è ancora più difficile perché squadre come Juve, Napoli o Inter si sono rafforzate molto, per non parlare di Roma, Atalanta, Lazio. Sono tante le squadre che possono ambire a questo scudetto, ma siamo partiti bene rispetto alle dirette avversarie. Il Napoli mi sembra in ottima forma, è davvero la squadra che mi ha impressionato di più ad inizio stagione. Dovremo tenere il passo e stare bene in testa alla classifica fino al Mondiale. Faremo il punto a metà novembre e spero che saremo insieme a loro per tenerli alti. Ho una serie di partite, mi sento bene fisicamente quindi... buona fortuna".

Dove collochi questa Serie A rispetto ad altri campionati?

"Con tutti gli acquisti che le squadre di Serie A hanno fatto, si sono rafforzate, questo implica un campionato più serrato, più competitivo. Anche sul fronte della scena europea, abbiamo visto che Inter e Napoli sono ben piazzati in Champions League. Noi, ovviamente, speriamo di passare. Va bene per la Serie A, è un campionato che ha avuto un po' di difficoltà negli ultimi anni, ma è comunque un grande campionato e lo abbiamo dimostrato in Coppa dei Campioni. In Serie A è molto complicato rimanere competitivi ogni fine settimana perché le squadre sono difficili da manovrare e tutte vogliono battere le big. È un campionato molto competitivo anche per me... Quando sono arrivato, mi ha colpito molto perché pensavo che rispetto alla Premier League ci fosse molta meno intensità. Ma sono stato piacevolmente sorpreso di vedere che le squadre giocano ad alto pressing, su tutti i terreni, a volte da uomo a uomo, in marcatura individuale. È davvero un duro lavoro in ogni momento, non devi mollare perché se non sei al 100% in una partita, le squadre avversarie coglieranno l'occasione per metterti in difficoltà".

Il Chelsea è stato davvero così più forte nel doppio confronto contro il Milan ?

"Eravamo desiderosi, in particolare di Tim (Bakayoko), Tomori ed io, che giocavamo al Chelsea, di fare una grande impressione in questo doppio confronto. Il fatto è che, anche se non ho intenzione di creare alibi, avevamo quattro o cinque titolari assenti. A questo livello bisogna tenerne conto, ma avevamo la forza per competere con il Chelsea. Abbiamo avuto un po' qualche manzanza nella partita lì, volevamo rimediare nella partita di ritorno. Abbiamo iniziato molto bene la partita. Peccato per il rosso che per me è molto difficile da dare. È difficile sistemare il punteggio con una squadra che ha esperienza e poi fa girare bene la palla. Siamo rimasti molto delusi, ed è per questo che siamo molto motivati ​​a finire bene le ultime due partite. Sappiamo che se vinciamo questi incontri, passeremo. È bello avere il nostro destino nelle nostre mani, ma è sicuro che abbiamo uno spirito vendicativo in relazione a questo. Dobbiamo invertire la tendenza e fare di tutto per passare".

C'è da parte tua una gestione o una preparazione diversa rispetto a questa stagione dove ci sono tante partite e dove il ritmo è alto?

"Nella selezione per club o nazionale, vediamo che ci sono sempre più infortunati. Nessuno è risparmiato. Non sto cercando di gestire, ho una serie di partite, mi sento bene fisicamente quindi mi auguro buona fortuna. Presto attenzione al mio stile di vita e a non pensare all'infortunio perché non devi iniziare a calcolare. Penso che il modo migliore sia prendersi cura del proprio corpo, prendersi cura di sé stessi. Dopo, è un po' una storia di fortuna. Devi prestare attenzione a te stesso, ma non pensarci troppo. Penso che si debba dosare bene e al Milan lo facciamo abbastanza bene. Allenamenti, prove: per il momento dalla mia parte me la cavo piuttosto bene. Non ho preoccupazioni".

Emerge un grande favorito, ma a chi darai il Pallone d'Oro?

"Benzema merita il Pallone d'Oro. Penso di sì, Benzema si merita il Pallone d'Oro per quello che ha ottenuto quest'anno con il suo club. Non vedo chi potrebbe competere con lui. Molti la pensano come me e sono unanimi nel dire che quest'anno se lo merita.

Nella lista ci sono anche Mike Maignan e Rafael Leao. Ne parlano negli spogliatoi?

"No, non ne parliamo più di questo. Sono consapevoli di ciò che hanno ottenuto l'anno scorso con questo scudetto, fanno parte della squadra migliore della Serie A, che si tratti di Theo (Hernandez), Rafa (Leão) o Mike (Maignan). Sono ancora giovani, hanno margine di miglioramento, sono ai massimi livelli. Auguro loro di continuare ad essere in questa lista del Pallone d'Oro e perché no magari un giorno si avvicinino ai primi tre o cinque posti. Certo è difficile vincere un Pallone d'Oro, devi esibirti con il tuo club e anche con la tua selezione. È davvero una cerchia molto ristretta di grandi giocatori ed è già motivo di orgoglio per loro e per noi, Milan, averli in questa lista".

A livello personale, quali sono gli obiettivi di questa stagione?

"Un Mondiale deve essere un obiettivo. Inevitabilmente, per mantenere questo titolo di campione, bisogna confermarsi. Sarà molto difficile, ma vogliamo davvero dimostrare che possiamo farcela una seconda volta. Dopo, passare la fase a gironi in Champions League è molto importante. E poi a livello personale, aiutare sempre la squadra a vincere più partite possibili ed essere il più decisiva possibile e giocare anche un terzo Mondiale con la Francia".

Sarebbe importante per te?

"Ovviamente un Mondiale è qualcosa di straordinario per un calciatore quindi deve essere un obiettivo".