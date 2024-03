Hellas Verona-Milan, formazioni ufficiali: torna Kalulu fra i titolari. Okafor è la punta centrale

Di seguito le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Milan. Spicca nell'undici di Stefano Pioli il ritorno fra i titolari di Pierre Kalulu. Il francese vince il ballottaggio con Gabbia e affianca Tomori nella cerniera centrale di difesa. Era dal 29 ottobre che il giocatore scuola Lione non veniva schierato dal 1', precisamente dalla partita di campionato contro il Napoli dove per infortunio ha dovuto lasciare il campo dopo soli 19 minuti. Bennacer e Reijnders riprendono il loro posto in mediana, confermata la trequarti mentre la novità davanti è lo svizzero Okafor come punta centrale. Battuto Jovic nel ballottaggio, che si accomoda in panchina assieme a Olivier Giroud, il cui turno di riposo era previsto dalle logiche di turnover.

Poche sorprese per il Verona, con Marco Baroni che schiera dal primo minuto il francese Centonze, che ha superato nel ballottaggio Tchatchoua. È questa l'unica novità rispetto alla partita vincente di Lecce. Assente Henry, che in Salento aveva rimediato un cartellino rosso.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazović; Noslin. A disp. Chiesa, Perilli; Magnani, Tchatchoua, Vinagre; Belahyane, Charlys, Dani Silva; Bonazzoli, Mitrović, Świderski, Tavşan. All. Baroni.



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Okafor. A disp. Nava, Sportiello; Florenzi, Gabbia, Kjær, Terracciano, Thiaw; Adli, Musah; Chukwueze, Giroud, Jović. All. Pioli.



ARBITRO: Mariani di Roma.

ASSISTENTI: Preti e Cecconi.

IV UFFICIALE: Massimi.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Marini.