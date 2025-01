I numeri non mentono (quasi) mai. Perché serve agire subito sulla punta

Le statistiche nel calcio non sono tutte ma sicuramente sono indicative. E se il Milan è alla ricerca di una punta, nonostante in rosa vi siano diversi interpreti, non è un caso. Contro il Como l'hanno decisa un difensore (Theo Hernandez) e un attaccante esterno che non segnava in campionato da due mesi (Leao). E guardando la classifica marcatori si capisce come questa squadra abbia disperato bisogno di un finalizzatore. I più prolifici dopo 20 giornate di campionato sono Alvaro Morata, Christian Pulisic e Tijjani Reijnders a quota cinque reti. Numeri decisamente buoni nel caso dello statunitense e dell'olandese, diverso il discorso dello spagnolo arrivato per sostituire Olivier Giroud.

Rende meglio l'idea il confronto con le altre. Di seguito i migliori marcatori in campionato di ogni squadra di Serie A:

ATALANTA - Retegui 13

BOLOGNA - Orsolini 6

CAGLIARI - Piccoli 5

COMO - Cutrone 6

EMPOLI - Esposito 8

GENOA - Pinamonti 6

HELLAS VERONA - Tengstedt 6

FIORENTINA - Kean 11

INTER - Thuram 12

JUVENTUS - Vlahovic 7

LAZIO - Castellanos 7

LECCE - Krstovic 6

MILAN - Morata, Reijnders e Pulisic 5

MONZA - Dany Mota e Djuric 4

NAPOLI - Lukaku 7

PARMA - Man e Bonny 4

ROMA - Dovbyk 6

TORINO - Adams 5

UDINESE - Lucca 7

VENEZIA - Pohjanpalo 5

Solo Monza e Parma hanno il loro miglior marcatore con meno reti, mentre Cagliari, Torino e Venezia sono allo stesso livello dei rossoneri con i granata che però hanno l'alibi del grave infortunio a Duvan Zapata.

A darci un'altra chiave di lettura è la classifica degli XG paragonata con i gol effettivamente segnati. Stando al portale Understat, specializzato in statistiche, il Milan ha un XG di 35.23, il terzo di tutto il campionato dietro solo a Inter e Atalanta. Di fatto le reti segnate sono state solo 29, sei in meno rispetto a quanto avrebbe dovuto farne. Un disavanzo di 6.23, solo Lecce (6.71) e Cagliari (9.53) ce l'hanno peggiore. Anche la ripartizione tiri/gol è piuttosto indicativa, il Milan in questa classifica si trova esattamente a metà classifica con un 7.4% di realizzazioni.

Per questo la questione della prima punta in arrivo in questa sessione di mercato è fondamentale. Alvaro Morata ha dimostrato di non essere un finalizzatore. Le sue caratteristiche suggeriscono di farlo giocare al fianco di una prima punta. E non basta Tammy Abraham, bravissimo a legare il gioco (già 5 assist stagionali) ma troppo poco freddo sottoporta: 6 gol complessivi di cui solo 2 in Serie A, uno di essi su rigore e peraltro ininfluente. Stando agli XG avrebbe dovuto realizzare 7 reti, un divario davvero enorme che fa capire come sia meglio correre ai ripari.

Rashford è l'uomo giusto, pertanto? I dati di quest'anno danno un XG di 1.94 a fronte di 4 gol realmente segnati in Premier League. Numeri bassi, ma dall'altra parte evidenziano come l'inglese sappia sfruttare fin troppo bene le poche occasioni avute a disposizione, anche in una stagione negativa come quella attuale. E giocando quasi sempre da esterno.