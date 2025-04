I risultati di questa giornata condannano il Milan: Champions ormai andata a farsi benedire

Con i risultati dell'ultima giornata di campionato, il Milan deve dire definitivamente addio alle speranze di rincorsa al quarto posto e, forse, anche a quella di Europa League. Bisogna recuperare almeno 7 punti nelle 7 partite che restano da giocare alla Lazio: decisamente troppi, soprattutto per una squadra che non ha mai - e dico mai - mostrato alcun segno di continuità.

Disastro

Una vera e propria stagione disastrosa, ma, a mio modesto parere, questa è la parola migliore - ce ne sarebbero altre di peggiori, ma il buon senso esiste e va usato - che riassume alla perfezione tutto quello che sta attraversando il mondo rossonero. Il Milan è nono in classifica, uscito dalla Champions League in modo obbrobrioso, un allenatore a metà stagione, uno spogliatoio in subbuglio (inutile ripetere che non ci siano problemi se poi ogni partita sembra il far west) e l'ipotesi sempre più concreta di non partecipare a nessuna competizione europea nella prossima stagione, con tutto quello che ne consegue a livello economico, sportivo e progettuale.

Parole

L'unica strada è provare a finire in maniera dignitosa la stagione: "Dobbiamo - ha spiegato Reijnders - cercare in fretta di tornare noi stessi: dobbiamo continuare a lottare per questo club e vincere più partite possibile: quelle che rimangono in A e quella in Coppa. Non so cosa aggiungere". È quello che va fatto. Anche se in campionato tutto è quasi andato a farsi benedire.