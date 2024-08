Ibrahimovic: "Al Milan ho voce in capitolo in molte categorie, voglio vincere. I miei giocatori devono dare sempre il 200%"

Intervistato da The Athletic, Zlatan Ibrahimovic ha parlato di Milan, ambizioni future e non solo direttamente dal New Jersey hotel, dove la squadra rossonera ha alloggiato in questi 15 giorni per la tournée negli States. Queste le sue dichiarazioni.

Sulla sua posizione all'interno del Milan:

"Ho voce in capitolo in molte categorie per portare risultati e aumentare il valore, il tutto con l'ambizione di vincere."

Sempre più presente e vicino alla squadra, ma guai a chiamarlo 'baby-sitter'

"Non sono una babysitter”, avverte. “I miei giocatori sono adulti e devono assumersi le responsabilità. Devono dare il 200% anche quando non ci sono”.

Le piacerebbe un domani allenare?

"No".

Perché no?

"Vedi i miei capelli grigi? Figuriamoci dopo una settimana da allenatore. La vita di un allenatore dura fino a 12 ore al giorno. Non hai assolutamente tempo libero. Il mio ruolo è connettere tutto; essere un leader dall’alto e assicurarsi che la struttura e l’organizzazione funzionino. Per tenere tutti sull'attenti”.

Sul suo passato in America

"Mi trasferii a Los Angeles per vedere se ero ancora vivo, e lo ero. E questo è diventato un problema. Avevo bisogno di tornare al luogo a cui appartenevo".

Sul ritorno al Milan nel 2020

“Quando sono venuto la seconda volta, si trattava più di dare che di prendere. Volevo aprire la strada a una nuova generazione. Tu sei l’esempio, dicendo: “Ascolta, è così che funziona”. Quando sei a Milano è l’élite dell’élite: pressioni, pretese, obblighi. Bisogna assumersi la responsabilità, diventare uomo, perché un giocatore non conta solo il campo, ma anche la persona fuori. Ero il punto di riferimento. Non avevo un ego al riguardo. Ero come una specie di...angelo custode. Quindi tutta la pressione ricadrebbe su di me, non su di loro, ma allo stesso tempo facevo pressione su di loro”.

Sull'impatto che ha avuto sui giovani di allora del Milan

“Non avevo bisogno di segnare un gol in più o uno in meno. Non cambierebbe la mia carriera. Si trattava più di preparare il futuro per gli altri perché credo che questa giovane generazione abbia bisogno di un leader da seguire. Se non hai esempi, soprattutto quando giochi in grandi club, chi ti indicherà la strada? L’ho fatto in un modo in cui non si trattava di me, ma della squadra. Tutti questi ragazzi giovani che non avevano mai giocato la Champions League e non avevano mai vinto. Quando invecchi, devi trovare i punti trigger. Non si tratta di contratti dopo 20 anni. Il mio punto di partenza è stato mostrare la strada per la squadra giovane”.

Aveva qualche ansia, o insicurezza, al ritorno dalla MLS?

"NO."

Come?

“È perché se sono obiettivo, vado fino in fondo e poi o riesci o fallisci. È una probabilità 50-50? No, nel mio caso è 99-1. Farò di tutto per avere successo. È tutto mentale. So quanto sono bravo. Anzi, ancora più in alto: 99,9%. "Dipende da te. Sono sicuro di me stesso. La probabilità dello 0,1% o dell’1% (di fallimento ndr) dipende da loro. O seguono o vanno contro, ma chi va contro fallisce. Quella volta lo seguirono. E abbiamo vinto”.

Cambiavi club per non stancartii della familiarità, un po' come i tatuaggi?

"No. Cambiare club è mettersi alla prova. Prendo il mio zaino e vengo nel tuo giardino. Cultura diversa, lingua diversa, lontano da casa. Nel tuo giardino, tua madre cucina per te, pulisce i tuoi vestiti, hai tutto ciò che desideri. Sei cresciuto e sei nato lì. Quindi sei in una zona di comfort. Esco dalla mia zona di comfort e mi metto alla prova”.

Il Milan, dice Ibrahimovic...

“La prima volta mi ha dato la felicità e la seconda volta mi ha dato amore”.

Il suo compito è fornire guida e leadership. Chi glielo ha fornito nella sua carriera?

“Alla Juventus avevo Fabio Capello. Mi stava distruggendo. Ma allo stesso tempo mi costruiscono”.

Come?

"Facile. Oggi sei stato uno schifo. Domani sarai il migliore. E andrebbe così. Quindi, quando pensi di essere il migliore, ti distruggerebbe. Poi diventa confusione e non sai: "Cazzo, sono davvero il migliore o sono una merda?" Quindi, quando eri giù, lui ti stava ricostruendo".

Ha funzionato?

“Sono diventato il migliore. Quindi sì."

È piaciuto a Ibrahimovic?

“Non l’ho capito. Mi ha fatto girare la testa... come se non ci fosse equilibrio. Ma mi ha fatto dare sempre il 200%. Mi ha formato. Ma serve anche un’identità, una cultura e una tradizione da parte del club, oltre che un allenatore. Un vincitore crea vincitori. I perdenti non creano vincitori. Questa è una cultura. Quindi, quando arrivi nel club, come giovane talento o giocatore con potenziale, il club ti formerà perché cresci fino a comprendere il modo in cui funziona un club e l'ambiente circostante. Al Milan vogliamo creare questo in modo positivo”.

Su Mourinho e l'esperienza al Manchester United

"Quando arrivai in Inghilterra avevo 35 anni. La gente diceva che ero troppo vecchio, che dovevo ritirarmi, blah blah blah. Ma questo mi innesca. Questo... ti dimostrerò che hai torto. Mourinho? Jose era una macchina. Lui tira fuori il meglio da te. Lui è quella persona: manipolatore. Sa come entrarti nella testa. Lui sa come trattarti, indipendentemente dal tuo livello. Mi ha ricordato Capello. Ma una versione più recente. Disciplina. Duro. Intenso. Non i tipi morbidi. Questo è quello che mi piace. Ricordi da dove vengo? La mia famiglia è dura”.

Si può intuire da casa Ibrahimovic che Zlatan è stato uno dei migliori attaccanti della storia?

“Zero,“Solo dai materiali (dei mobili ndr) sapresti che guadagnavo giocando. Ma non ho nemmeno una mia foto a casa mia. Perché la mia compagna (Helena ndr) ha detto: “Ti vediamo così spesso in generale, non ho bisogno di vederti a casa”. Quindi, zero immagini. Se vai nelle stanze dei miei ragazzi trovi delle maglie di ex giocatori ma che hanno chiesto loro. Nella palestra di casa nostra ho però messo una famosa foto dei miei due piedi. Questo spetta alla mia famiglia per sapere da dove viene tutto. In carriera ho segnato anche di testa, soprattutto verso la fine, ma quella casa è stata sponsorizzata dai miei piedi”.

Sul figlio Maximilian, attaccante del Milan Futuro

"Non è facile per lui perché, ovviamente, suo padre è quello che è. Quindi porta un cognome pesante. Ovunque vada, sarà sempre paragonato. Ma al Milan, nel mio ruolo, non lo vedo diverso dagli altri. Non lo giudico come se fosse mio figlio. Lo giudico come giocatore, come giudico tutti gli altri. Deve imparare, deve lavorare e deve guadagnare. Poi quello che succede, succede. È forte mentalmente. La gente pensa che il calcio sia facile e che tutti arrivino. Ma non è così”.

Ibra ha poi continuato dicendo

"Deve acquisire quella spinta che avevo io in modi diversi. Dove lo prende, devi chiederlo a lui. Posso parlare solo come un padre. Gli ho dato disciplina, rispetto e il duro lavoro. Se vuoi qualcosa, lavori per ottenerla. Non otterrai nulla gratuitamente qui. E questo non è solo nel gioco. Il mio compito come padre è renderlo indipendente quando sarà grande. Se non lo rendessi indipendente, avrei fallito. “Cerco di mantenere l’equilibrio, perché quando ero giovane, mio ​​padre non poteva darmi quello che io posso dare a mio figlio oggi. Ma mio padre ha fatto del suo meglio per me. E sto facendo la stessa cosa per i miei figli. Non potrei essere più orgoglioso di loro, come padre.