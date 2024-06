Ibrahimovic ha promesso rinforzi: in programma 3 o 4 colpi quest'estate per Fonseca

vedi letture

Cinque giorni fa Zlatan Ibrahimovic prendeva la parola dal centro sportivo di Milanello davanti a una settantina di giornalisti e, per la prima volta da quando è diventato Senior Advisor di RedBird e del Milan, ha affrontato i temi dell'attualità rossonera. Lo svedese è stato riempito di domande e ha affrontato diversi argomenti: la scelta di Fonseca, Zirkzee e il mercato in generale quelli più gettonati. E ora il popolo rossonero, dopo un fiume di parole, si aspetta che ci siano anche i fatti.

La promessa di Ibra

In un paio di occasioni, nel corso della sua chiacchierata con i media, ha Ibrahimovic ribadito di non voler fare troppe promesse ai tifosi e di voler dimostrare più con i fatti le sue idee e quelle del club. "Il futuro è positivo. Ognuno fa questo lavoro per il Milan, non ci sono obiettivi personali. Non voglio stare qua a dire promesse che non posso mantenere: lo vogliamo dimostrare e si lavora, anche se c'è un po' silenzio non significa che non si lavora", ha detto Zlatan. Alla luce di queste dichiarazioni, però, è lecito aspettarsi che quanto dichiarato dallo svedese venga realizzato nelle prossime settimane, specialmente per quanto riguarda il calciomercato. Ibra ha ribadito un concetto molto chiaro: "Il prossimo step è rinforzare la squadra, farla diventare ancora più forte per essere competitivi per gli obiettivi che abbiamo che sono i trofei, non solo in Italia ma anche in Europa. Ogni anno si gioca per i trofei: il Milan non vince, il Milan fa la storia". Non farà promesse ma il Senior Advisor rossonero si è esposto: arriveranno rinforzi importanti per la rosa del nuovo allenatore Fonseca. E questo è ciò che si aspetta il tifo rossonero dai prossimi due mesi, specialmente dopo essere rimasto scettico proprio sulla scelta del nuovo mister.

Previsti 3 o 4 colpi

E se Ibra ha detto che ci saranno rinforzi, è giusto credergli, in attesa di capire chi saranno. Il Milan ha in programma di fare almeno 3 o 4 colpi nelle prossime settimane estive che possano ulteriormente innalzare il livello della rosa, dopo le tantissime operazioni operate la scorsa estate: "Un anno fa i miei colleghi hanno fatto un grande lavoro e un grande mercato in poco tempo. Oggi ci sono le basi della squadra. Questo mercato sarà più sui dettagli, cosa manca per migliorare la squadra". Il primo colpo in canna, però, non sarà proprio un dettaglio. Il Diavolo, non è un segreto e lo ha ribadito Zlatan, ha la priorità del nuovo numero 9, l'erede di Olivier Giroud. Il nome principale è quello di Joshua Zirkzee ma la dirigenza, sempre come sottolineato da Ibra, ha una lista di nomi da cui attingere qualora non si trovassero le condizioni giuste con l'agente dell'olandese. Gli acquisti di rifinitura saranno operati nelle altre zone del campo. Per dare nuovo equilibrio ai rossoneri servirà abbracciare un nuovo centrocampista difensivo che manca dai tempi di Kessie e Tonali. Poi si interverrà sul reparto difensivo: probabile l'arrivo di un terzino destro e necessario, visto l'addio di Kjaer, anche quello di un difensore centrale. Il Milan vuole passare dalle parole si passerà ai fatti.