Ibrahimovic: "Il derby è più che una partita, si vince. Gimenez è carico, ha tanta voglia"

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird nel Milan, è stato intervistato da Sky Sport nel pre partita di Milan-Inter. Queste le dichiarazioni dello svedese a pochi minuti dal fischio d’inizio del derby.

Come vivi questo derby? Che tipo di derby è?

“Un derby è un derby. Un derby si vince e si affronta con grande mentalità, è più che una partita. Due grandi club, due grandi squadre. Tutti vogliono vincere, ci siamo preparati bene, siamo carichi e vogliamo vincere”.

Cosa non è andato con Morata? Cosa vi aspettate da Gimenez?

“Prima di tutto Alvaro è una grande persona e un grande giocatore, gli auguro il meglio. Alcune storie per varie situazioni non fanno “clic”. Più di questo non dico. Gimenez l’abbiamo seguito per tanti mesi, ci abbiamo provato anche in estate ma era un’altra situazione. È pronto, l’ho visto dal vivo ed è carico, ha tanta voglia di cominciare. Siamo tutti carichi”.

Come aiutare la squadra ad essere continua?

“Bisogna tenere il ritmo di vittoria. Se non continui a vincere c’è sempre qualcosa che ti frena. Noi da sopra dobbiamo dare supporto, mettere tutti nella miglior condizione possibile: devono essere concentrati sul campo e giocare. Ci sono momenti alti e momenti bassi, ma l’importante è continuare e questa voglia di migliorare e portare i risultati”.