Situazione in fascia. La Gazzetta: "Royal resta ai margini. Jimenez e Saelemaekers in rosa"

Oltre alla questione legata al futuro di Theo Hernandez, c'è un altro terzino che con ogni probabilità l'anno prossimo non vestirà la maglia del Milan. Stiamo parlando di Emerson Royal, che per quanto abbia recuperato dall'infortunio che difatti lo ha tenuto fuori per tutta la seconda parte della passata stagione, non rientra nei piani del club e di Massimiliano Allegri.

In merito a questo discorso La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Royal resta ai margini. Jimenez e Saelemaekers in rosa", con l'ex Roma che ha grandi possibilità di essere confermato anche per via del fatto che sulla fascia destra, ad oggi, il Milan non avrebbe altre alternative al di fuori di lui e dello spagnolo considerando anche l'addio di Alessandro Florenzi.