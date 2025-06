Che intrecci tra Juventus e Milan. Tuttosport: "Da Tomori a Leoni"

vedi letture

L'asse Milano-Torino potrebbe infuocarsi in questo calciomercato. Ogni discorso è ovviamente rimandato a dopo il Mondiale per Club, ma ci potrebbero essere diversi intrecci tra Milan e Juventus, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato.

Riferendosi a questi Tuttosport ha questa mattina titolato "Da Tomori a Leoni", anche perché dall'uno potrebbe dipendere l'altro. In che senso? Per rinforzarsi in difesa la Juventus avrebbe fatto un sondaggio per l'inglese, giocatore che il Milan sarebbe disposto anche disposto a cedere. Se non si dovesse trovare un accordo per l'ex Chelsea, ecco che la Vecchia Signora virerebbe con prepotenza sul talento classe 2006 del Parma, calciatore finito nel mirino anche dei rossoneri per l'appunto e che Igli Tare prenderebbe seriamente in considerazione solo nel momento in cui chiudesse una cessione in difesa (Tomori?).