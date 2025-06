Thiaw per arrivare a Xhaka? La Gazzetta: "Col Bayer una carta in più da giocare"

Granit Xhaka è un obiettivo dichiarato del Milan al punto che nella giornata di ieri il direttore sportivo Igli Tare è volato in Germania per cercare di strappare il sì definitivo al centrocampista svizzero. Non solo, il dirigente rossonero avrebbe recaptitato una prima offerta per il 32enne svizzero da 10 milioni di euro, bonus compresi, ma per il Bayer Leverkusen sembrerebbe volerne di più.

Ed ecco che qui entra in gioco Malick Thiaw, difensore classe 2003 del Milan che piace tanto alle Aspirine. Questo potrebbe portare la trattativa su altri binari, con La Gazzetta dello Sport che ha lasciato illudere proprio a questo titolando "Col Bayer una carta in più da giocare".