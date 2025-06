Arsenal, Liverpool, Leeds e poi Chelsea. Tuttosport: "Allegri, un'estate a tutta Premier"

vedi letture

Il prossimo 7 luglio comincerà ufficialmente la stagione 2025/26 del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri. Dal momento del suo arrivo l'allenatore toscano non ha perso tempo, lavorando a stretto contatto con il direttore sportivo Igli Tare non solo per programmare il calciomercato, ma anche l'estate rossonera in vista dell'annata che sarà.

Manca infatti solo da occupare lo slot per il consueto appuntamento con il "Trofeo Berlusconi" contro il Monza, ma per il resto le amichevoli pre campionato del Milan parlando inglese. Titola infatti questa mattina Tuttosport "Allegri, un'estate a tutta Premier", anche perché la formazione rossonera affronterà Arsenal, Liverpool, Leeds e poi Chelsea, forse anche per provare l'ebrezza della trasferta europea che quest'anno non si farà per via dell'ottavo posto della passata stagione.