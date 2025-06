La mossa del Milan. Il CorSport: "Guerra, la prima offerta va sul palo"

Oltre a Granit Xhaka il Milan sta insistendo anche per Javi Guerra del Valencia per la mediana, classe 2003 che nella serata di ieri è anche sceso in campo nel pareggio contro l'Italia della Spagna nell'Europero U21. Il giovane spagnolo piace e convince tutti, al punto che nella giornata di ieri il club rossonero ha anche presentato una prima offerta ufficiale da 20 milioni di euro per il suo cartellino, ricevendo però il no secco da parte del Valencia, che per il suo talento vuole (e pretende) di più.

In merito a questo tentativo fallito Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Guerra, la prima offerta va sul palo", ma il calciomercato è lungo e c'è ancora tutto il tempo a disposizione per trattare con il club spagnolo e capire se c'è margine per riuscire a portare a casa quest'operazione o no.