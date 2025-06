Tentazione azzurra per la sinistra. La Gazzetta: "Udogie per Theo"

vedi letture

Theo Hernandez è destinato a restare il Milan fino a scadenza se da oggi all'ultimo giorno di calciomercato non dovessero arrivare proposte concrete, e convincenti, per lui. L'Al-Hilal, così come l'Atletico Madrid, lo potevano essere, ma per un motivo e per un altro alla fine il terzino francese non si è mosso da Milano.

Nonostante questo, comunque, il Milan si starebbe guardando attorno per capire come andarlo a sostituire nel momento in cui questa separazione si dovesse concretizzare. L'obiettivo numero uno è da giorni Oleksandr Zinchenko dell'Arsenal, ma sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare sarebbe presente anche il nome di un calciatore italiano, come titolato anche questa mattina da La Gazzetta dello Sport "Udogie per Theo". L'esterno del Tottenham piace tanto dalle parti di Casa Milan ma costa ovviamente di più dell'ucraino, ma essendo più giovane di 6 anni potrebbe valere tutto l'eventuale investimento.