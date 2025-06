Movimenti in difesa. Tuttosport: "Il club monitora Leoni e Comuzzo"

La difesa è uno di quei reparti sul quale il Milan lavorerà tanto in questo calciomercato. Ovviamente ogni movimento in entrata è subordinato ad un'uscita, che comunque non dovrebbe mancare considerati i diversi interessi che sarebbero stati registrati nel corso di queste settimane non solo per Strahinja Pavlovic (il Crystal Palace), ma anche per Fikayo Tomori e Malick Thiaw.

Nel momento in cui dovesse verificarsi almeno una di queste uscite, il Milan avrebbe le idee già piuttosto chiare su chi andare a puntare, anche perché stando a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport "Il club monitora Leoni e Comuzzo", rispettivamente classe 2006 e 2005 di Parma e Fiorentina.