Le strategie rossonere. Il QS: "Quante uscite. Allegri ribalta il vecchio Milan"

vedi letture

Massimiliano Allegri ha intenzione di dettare legge dalle parti di Milanello, anche perché quanto visto nella passata stagione è inammissibile. Non a caso il neo allenatore del Milan sta lavorando a stretto contatto con il direttore sportivo Igli Tare per programmare nel migliori dei modi quest'estate di calciomercato che vedrà la formazione rossonera cambiare in tanti suoi interpreti.

Scrive infatti questa mattina Il QS che "Quante uscite. Allegri ribalta il vecchio Milan", perché oltre ai vari "senatori" come Theo Hernandez, il tecnico rossonero non riterrebbe essere essenziali per il suo nuovo corso anche calciatori come Ruben Loftus-Cheek (in orbita Lazio), Samuel Chukwueze (piace in Spagna) e Malick Thiaw (che potrebbe anche finire nell'affare con il Bayer Leverkusen per Xhaka).