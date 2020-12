Il budget c'è, l'intenzione pure: il Milan pronto a sistemare le falle, ora però stringere i denti

A fine mercato, quando si percepì che il Milan non avrebbe preso difensore ed attaccante, oltre al quarto centrocampista (che poi è diventato Krunic), si iniziò a sperare che gli effettivi a disposizione avrebbero potuto tenere botta il più possibile, in attesa di gennaio e di qualche eventuale ritocco. La rosa milanista ha retto a lungo, nonostante il doppio impegno, inceppandosi soltanto a dicembre. Troppi i problemi in un colpo solo: Leao (rientrato ma non ancora al top), Ibrahimovic, Kjaer, Gabbia, Bennacer, i fastidi di Rebic e quelli, per fortuna superati, di Saelemaekers. Il tris rimasto nel taschino in estate oggi avrebbe fatto davvero comodo, ma alla fine del 2020 mancano soltanto due partite, tre se consideriamo che Benevento-Milan si giocherà a mercato ancora chiuso.

IL BUDGET DI MALDINI - Non si può condannare la dirigenza di una squadra che sta andando ben oltre i propri limiti, bisogna invece riporre fiducia in vista delle prossime settimane. D'altronde, come ammesso da Maldini nel pre Milan-Roma, nell'ultima finestra di calciomercato è stato speso meno del budget inizialmente previsto: cifra che, con tutta probabilità, verrà investita a brevissimo. Forse non sarà possibile sciogliere tutti i nodi, ma è ormai assodato che a Milanello arriveranno rinforzi. Profili che non saranno tappabuchi, come spesso accadeva in passato, ma giocatori pronti e allo stesso tempo futuribili.

DICEMBRE PLUMBEO, GENNAIO ROSEO? - Se adesso la situazione pare funerea, con una lunga serie di intoppi presentatisi uno dopo l'altro, nulla vieta che tra qualche settimana si possa accogliere un clima completamente diverso, non solo con gli agognati rinforzi ma anche con i recuperi degli infortunati. Ibrahimovic e finalmente il suo vice, impiegabili (perché no?) anche insieme, un altro centrale da ruotare in difesa, con Kjaer e Gabbia tornati a disposizione. Non sarebbe insensato anche operare a centrocampo, a patto che si trovi la giusta occasione (impensabile che si spendano 20/30 milioni). Nel frattempo, com'è giusto che sia, si cercherà di chiudere al meglio questo 2020, magari tirando fuori dal cilindro qualche piacevole sorpresa, magari già domani a Reggio Emilia.