Il Cittadino - Nuovo stadio Milan: in arrivo il primo atto ufficiale. Le ultime

Nonostante gli ultimi tentativi del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, di rimettere in piedi il progetto del nuovo San Siro, il Milan avanza spedito verso il suo nuovo stadio a San Donato Milanese. Il club rossonero si prepara ad incassare un primo via libera ufficiale fondamentale per iniziare poi il lungo iter che si dovrebbe completare nell’arco di un paio d’anni con la sottoscrizione dell’Accordo di programma in Regione: nei prossimi giorni (probabilmente già questa settimana), infatti, la giunta del Comune milanese darà il suo via libera alla proposta di variante urbanistica presentata il 27 settembre scorso dalla SportLifeCity, società controllata dal Milan.

PRIMO ATTO UFFICIALE - A riferirlo è Il Cittadino che ricorda che, dopo che la proposta è arrivata in Municipio, si è tenuta la fase istruttoria da parte dei tecnici del Comune che si è conclusa con alcune prescrizioni, che l’ente ha inviato al Milan, riguardanti rispettivamente le infrastrutture, la viabilità e le compensazioni ambientali. La società rossonera dovrà fornire dei riscontri ufficiali su queste criticità per superare tutte le lacune che potrebbero poi tradursi in disagi per la cittadinanza di San Donato e del Sudmilano.

LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO - Il Milan avanza quindi spedito con il suo progetto che il sindaco Francesco Squeri ha intenzione presentare a breve a tutta la cittadinanza sandonatese. Intanto ieri è andato in scena un CdA del club di via Aldo Rossi che ha approvato l'acquisizione di alcuni terreni, che sarebbero funzionali al nuovo stadio a San Donato (clicca QUI per leggere i dettagli).