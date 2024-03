Il dolce sapore del clean sheet, una sensazione che conosciamo poco: numeri e dati

Dopo la vittoria all'ultimo respiro contro la Lazio, il campionato del Milan prosegue con il mirino puntato al secondo posto e quindi con la gara di questa sera tra Napoli e Juventus che avrà una forte importanza nel percorso dei rossoneri in Serie A. I ragazzi di Pioli però dovranno pensare anche all'importantissima sfida europea di giovedì sera contro lo Slavia Praga, in programma alle 20.45 a San Siro. Nell'ultima gara di campionato il Milan è tornato a non subire gol, un evento raro in questa stagione: questo quindi un focus sui gol subiti dai rossoneri in questa stagione.

Un dato da migliorare: Milan, sei la 12^esima difesa del campionato

Su 26 partite in serie A sono solamente 9 i clean sheet registrati dal Milan, e solo uno di questi è arrivato nelle ultime 8 giornate (Milan-Napoli 1-0). La difesa dei rossoneri è infatti tra le peggiori del campionato, quasi da parte destra della classifica: addirittura Monza, Genoa e Roma hanno subito meno gol del Diavolo, che per ora è a quota 32 reti concesse.

I dati europei: il cammino in Champions e in Europa League

Storia leggermente diversa per quanto riguardano le gare tra Champions League ed Europa League. Infatti, nel percorso in Champions in questa stagione, su 6 partite il Milan ha collezionato 2 clean sheet (Milan-Newcastle 0-0 e Borussia Dortmund-Milan 0-0). Non propriamente positivi i dati che vedono subire dal Milan troppe reti (3 gol dal Borussia Dortmund a San Siro, altri 3 gol dal PSG in Francia). Anche nel recente cammino in Europa League, i ragazzi di Pioli hanno subito ancora 3 reti (Rennes-Milan 3-2) dopo aver mantenuto la porta inviolata nella gara di andata a San Siro.