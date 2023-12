Il Giorno - Nuovo stadio Milan a San Donato: il 2024 sarà l’anno decisivo, investimento da un miliardo. Impianto da 72 mila posti

Il 2024 sarà l'anno decisivo per capire se il progetto del Milan di costruire il suo nuovo stadio di proprietà a San Donato potrà o meno diventare realtà. Lo scrive questa mattina Il Giorno che riporta gli ultimi aggiornamenti sulla questione del nuovo impianto rossonero che avrà 72 mila posti.

PROSSIMI PASSI - La fase istruttoria in Comune è alle battute finali: i tecnici stanno infatti analizzando con grande attenzione la documentazione presentata nei mesi scorsi da Sportlifecity, società partecipata al 90% dal Milan, per la richiesta di una variante urbanistica sull’area San Francesco. Il passaggio successivo prevede invece che le Giunta comunale prenda atto della procedibilità del progetto. A quel punto, insieme all’iter tecnico-politico che sarà gestito anche attraverso un accordo di programma, inizierà anche la campagna informativa tra la popolazione che conoscerà finalmente i dettagli del progetto del Milan.

NON SOLO LO STADIO - Nei piani del club milanista, come noto, non c'è solo lo stadio da 72mila posti distribuiti su due anelli: l'impianto sorgerà infatti un "podium", una struttura rialzata dove troveranno posto anche bar, ristoranti, negozi e un residence. Il progetto dei rossoneri prevede poi anche un parco tematico per bambini e famiglie (si parla di Legoland), un auditorium da 3mila posti per spettacoli ed eventi culturali e il Museo del Milan. Sotto il "podium" ci sarà il parcheggio di due piani fuori terra. L’investimento complessivo si aggira intorno al miliardo di euro e l'obiettivo del Diavolo è avere un'area viva sette giorni su sette e non solo quando ci sono le partite.