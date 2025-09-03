Il mercato ribalta il Milan: rimasti in 9 dopo un anno, 40 operazioni totali per l'Europa

Il calciomercato si è chiuso ed è tempo di prime analisi, ancora parziali, in attesa di vedere all'opera tutti i nuovi acquisti all'interno della rosa di Massimiliano Allegri. Ma se c'è una certezza certificata già dai fatti è che dalle parti di Casa Milan e Milanello sono cambiate tante cose e c'è stata una vera e propria rivoluzione, a dispetto di quanto anticipato dall'amministratore delegato Giorgio Furlani, per cercare di riportare il club in Europa dopo il flop dell'anno scorso.

Ribaltone Milan: rimasti in 9

Se si riavvolge il nastro indietro di un anno, come ha fatto questa mattina il Corriere dello Sport, e si mettono a confronto le rose del Milan ieri e oggi, emerge come nella squadra rossonera siano rimasti in 9 giocatori: Maignan, Torriani, Tomori, Loftus-Cheek, Gabbia, Pavlovic, Leao, Pulisic e Fofana. Per il resto è tutto cambiato. Una metamorfosi che parzialmente era stata avviata durante la sessione invernale di gennaio e che ha avuto il suo pieno compimento negli scorsi mesi con un totale di 40 operazioni, una mole mai vista dalle parti di via Aldo Rossi. Sono stati acquistati in 10, ceduti in 27 e rientrati dai prestiti in 3. Con questa rosa rinnovata, incluso il tecnico Massimiliano Allegri, si andrà a caccia della Champions League sfuggita l'anno scorso.

Spese

In totale il Milan ha speso circa 158 milioni di euro, esclusi i vari bonus eventuali, che in totale avranno un impatto a bilancio di 90 milioni circa. Tra i calciatori portati alla corte di Allegri ci sono anche i due più costosi dell'intera estate di Serie A: il francese Cristopher Nkunku è costato 37 milioni, mentre il centrocampista svizzero Ardon Jashari è stato pagato 34 milioni. Dalle cessioni, senza contare anche qui i bonus o gli eventuali riscatti, il club rossonero ha incassato 105 milioni di euro, per un impatto a bilancio di 166 milioni di euro circa. Confermata dunque la rivoluzione che tanto era stata scarta come ipotesi dai vertici societari a inizio mercato.