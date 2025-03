Il Milan e il tesoretto dai prestiti. Ecco i riscatti probabili e quelli in bilico

Se tutti i giocatori del Milan che attualmente sono in prestito in altre squadre venissero riscattati al termine di questa stagione, il club rossonero incasserebbe un tesoretto importante che potrebbe essere poi utilizzato per qualche colpo in entrata: nelle casse milaniste entrerebbero infatti circa 90 milioni di euro. La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina ha analizzato quali sono i riscatti praticamente certi e quelli in bilico.

RISCATTI PROBABILI - Tra i più probabili c'è sicuramente quello di Pierre Kalulu, la cui permanenza alla Juventus dietro pagamento di 14 milioni di euro è quasi scontata. Anche Alvaro Morata, che nei giorni scorsi ha ammesso di voler restare in Turchia, ha buone chance di essere riscattato dal Galatasaray per 8 milioni. Devis Vazquez, nonostante abbia perso il posto da titolare, verrà con ogni probabilità comprato a titolo definitivo dall'Empoli visto che la cifra per il riscatto (un milione) rende l'affare molto conveniente per il club toscano.

IN BILICO - Molto più lungo è invece l'elenco dei riscatti che sono al momento in bilico: di questa lista fa per esempio parte Lorenzo Colombo, che si è un po' perso nell'ultimo periodo a Empoli e per questo il riscatto da 7 milioni di euro oggi sembra essere un po' più lontano. Poche chance di essere riscattato anche per Noah Okafor, visto che difficilmente il Napoli sborserà i 23,5 milioni di euro fissati a gennaio con il Milan. Incerto è anche il futuro di Yacine Adli (Fiorentina, 10 milioni), Tommaso Pobega (Bologna, 12 milioni) e Bennacer (Marsiglia, 12 milioni). Ci sono poi alcuni giocatori che sono in prestito senza opzione di acquisto come Alexis Saelemaekers (Roma, in ballo c'è anche il prestito secco di Tammy Abraham in rossonero), Kevin Zeroli (Monza), Marco Pellegrino (Huracan) e Lazetic (Backa Topola). Per la loro eventuale cessione dovrà iniziare una nuova trattativa tra i club.