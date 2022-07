Il Milan lavora al doppio colpo: De Ketelaere davanti, Tanganga dietro

MilanNews.it

Giorni caldi per il mercato del Milan che sta lavorando per riuscire a chiudere due operazioni in due zone di campo, come la trequarti e la difesa, che sono da rinforzare. Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, infatti, i Campioni d'Italia vorrebbero chiudere un doppio colpo: da una parte l'obiettivo numero uno del mercato Charles De Ketelaere, dall'altra il centrale inglese del Tottenham Japhet Tanganga.

Charles

Per quanto riguarda il talento belga classe 2001, nella giornata di oggi Maldini e Massara sono volati stamattina in Belgio (QUI IL VIDEO IN ESCLUSIVA MILANNEWS.IT) destinazione Club Brugge per parlare con la società belga del trequartista che il Milan ormai insegue da diverse settimane e per cui sono già state formulate almeno due offerte. L'obiettivo della dirigenza di via Aldo Rossi è quello di strappare l'agognato accordo al club belga che si sta rivelando, come prevedibile, un osso duro. La parte fissa messa sul piatto dai Campioni d'Italia dovrebbe essere di circa 30 milioni a cui vanno aggiunti i 5 di bonus, per un totale di 35. L'accordo con il giocatore c'è già: cinque anni a 2 milioni a stagione più i premi, come pattuito negli scorsi giorni con l'agente. De Ketelaere è il prediletto per la trequarti e può giocare anche a destra. Se le cose non dovessero concretizzarsi, il Milan è pronto a ripiegare su Hakim Ziyech.

Japhet

Il viaggio nelle Fiandre di Maldini e Massara, rimanderà di qualche giorno l'incontro con De Fanti, il rappresentante di Japhet Tanganga, centrale difensivo del Tottenham. Il Milan, dopo l'addio di Romagnoli e con Kjaer che recupera da un infortunio al ginocchio, vuole allungare le rotazioni nel suo reparto difensivo dietro a Tomori e Kalulu. Il Milan spinge per un prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto a 15. Gli Spurs, però, vorrebbero inserire l'obbligo all'interno della formula. Le cifre, comunque, non dovrebbero discostarsi di molto. L'incontro con l'agente potrebbe arrivare tra giovedìm e venerdì, così come quello con Fabio Paratici, ds del club londinese, che è arrivato a Milano nelle ultime ore.