VIDEO MN - Milan-De Ketelaere: blitz di Maldini e Massara in Belgio per chiudere l'affare

Missione in Belgio per Paolo Maldini e Ricky Massara. L'obiettivo è trovare un accordo per Charles De Ketelaere con il Bruges. Lo riportano gli inviati di MilanNews.it presenti all'aeroporto di Linate per immortalare la partenza dei dirigenti rossoneri (VIDEO in basso).

In missione

Paolo Maldini e Ricky Massara, come emerso nelle scorse ore, sono partiti alla volta del Belgio per andare a trovare la quadra con il Club Brugge per il talento classe 2001 del Belgio Charles De Ketelare. L'ultima offerta del Milan era di circa 30 milioni più bonus. Il club belga chiede almeno 35 milioni di euro: da capire come il Milan cercherà di colmare la distanza. L'intenzione è quella di cercare un compromesso con il Club Brugge anche vista la volontà del calciatore che vuole vestire la maglia rossonera. La società Campione d'Italia avrebbe infatti già trovato un accordo quinquennale da circa 2 milioni a stagione più bonus.