Il Milan non molla Kabak: l'incontro in sede e il testa a testa col Bayern

E' durato poco meno di un'ora e mezza l'incontro tra la dirigenza rossonera e gli agenti di Ozan Kabak, difensore classe 2000 che piace al Milan... e non solo. Dalla Germania, in giornata, è trapelata una possibile accelerata del Bayern Monaco, sempre molto forte quando si tratta di acquistare giocatori che militano in Bundesliga. E' probabile che il testa a testa sia appunto fra il Diavolo e la formazione bavarese: da un lato la quasi certezza di un posto da titolare e la possibilità di crescere, passo dopo passo, in un club prestigioso; dall'altro la malia della competitività immediata, la Champions League e la gloria conseguente.

NUOVO INCONTRO - Il fatto che i fratelli Ozdemir, facenti parte dell'entourage del centrale turco, abbiano voluto reincontrare il Milan, dimostra come l'offerta rossonera sia tenuta in considerazione. Kabak è reduce da una buona metà di stagione allo Stoccarda, seppur culminata con la retrocessione. Per prelevarlo dal club tedesco bisognerà pagare la clausola da quindici milioni di euro: il Milan sarebbe pronto a pagarla qualora il giovane difensore accettasse la proposta rossonera.

LA CARTA DEL MILAN - Il lungo decorso di Caldara e la partenza di Zapata hanno fatto sì che il Milan restasse con soli due centrali in rosa: Romagnoli e Musacchio. Inevitabile dunque andare su un rinforzo che possa giocare titolare, da subito. E' chiaro che Kabak avrebbe un ruolo da protagonista in rossonero, cosa che invece non avrebbe al Bayern. Proprio questo aspetto fa crescere l'ottimismo in casa rossonera, tenendo però conto che la rivale ha maggiori disponibilità economiche e miglior appeal in Germania.