Incontenibile Leao: finalmente l'atteggiamento è quello giusto

Il risultato non è quello che si aspettava, soprattutto dopo essere stato in vantaggio per tre volte, ma Stefano Pioli può essere molto felice per un'altra ottima prestazione di Rafael Leao: dopo l'assist nel derby per il secondo gol di Ibrahimovic, il portoghese si è infatti ripetuto ieri contro la Roma, anzi ha fatto ancora meglio visto che ha regalato due passaggi decisivi per le reti dello svedese e di Saelemaekers.

STRAPPI INCONTENIBILI - Schierato ancora una volta largo a sinistra al posto dell'infortunato Rebic, Leao è stato in più occasioni imprendibile per i difensori giallorossi con strappi incontenibili, come in occasione del gol del belga, quando ha portato a spasso per il campo diversi giocatori della Roma. Il giovane portoghese, nel post-partita, ha ricevuto anche i complimenti di Pioli: "In settimana ho parlato in modo abbastanza chiaro a Rafa su quello che mi aspetto da lui, sono molto contento dalla sua prestazione. Deve insistere in questo modo, è un ragazzo molto giovane e forte".

CONTINUITA' - Ovviamente Rafael non può accontentarsi di quanto fatto nelle ultime due gare di campionato, se vorrà trovare spazio con continuità in campo dovrà andare avanti a lavorare e a giocare con questo spirito. Nella sua prima stagione in rossonero, Leao ha spesso messo in mostra un atteggiamento sbagliato, ma qualcosa sembra essere cambiato in lui. Il portoghese deve ora confermare le ultime prestazioni, cercando di essere più continuo anche all'interno di una singola partita.