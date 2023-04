Indiscrezione clamorosa di Record su Leao e il lodo Sporting: i dettagli

Se tale notizia verrà confermata, a Rafael Leao verrà deconfiscato il 20% dello stipendio annuale che, attualmente, gli viene sottratto come somma da versare allo Sporting. Ricordiamo come il Lille tesserò Leao a parametro zero il 1° agosto 2018 convinta che non avrebbe mai dovuto risarcire lo Sporting ma la decisione del TAD (tribunale portoghese) ha cambiato lo scenario tanto è vero che anche il tribunale di Milano ha dato ragione ai colleghi lusitani.

Una breaking news che, se confermata, cambierebbe anche le carte in tavola in merito al rinnovo di contratto di Leao con il Milan, con lo spauracchio della sanzione che verrebbe meno e con le parti che potrebbero parlare più serenamente sul da farsi. Se decadesse la multa, probabilmente Leao e il Milan potrebbero convolare più facilmente verso il rinnovo.