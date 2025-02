Joao Felix-Gimenez, attenti a quei due! È nato il Milan da rimonta

Questa mattina Il Corriere della Sera parla di un "Milan da rimonta", perché effettivamente tante cose sono cambiate dalle parti di Milanello con questo calciomercato invernale, su tutte i giocatori. Alcuni si sono lasciati alle spalle i cancelli del centro sportivo rossonero, mentre altri li hanno varcati per la prima volta in carriera, come Joao Felix e Santiago Gimenez ad esempio.

Ed i riflettori sono puntati proprio su loro due in questi giorni, anche perché la mezz'ora in Coppa Italia contro la Roma ha stupito tutti a San Siro. Neanche il tifoso più affezionato si sarebbe aspettato un esordio del genere, col Bebote ed il portoghese che hanno sin da subito mostrato di avere affinità, anche perché il 3 a 1 del Milan è nato proprio da quest'asse.

I presupposti per la rimonta ci sono tutti, anche perché la squadra si è rinforzata, ma adesso spetta a giocatori e Conceiçao crederci e cominciare a scalare posizioni in classifica. Sarà compito dell'allenatore portoghese dare uno stile di gioco a questo Diavolo, senza però permettersi margini di errore, anche perché dopo essere stato accontentato ha a disposizione tutto il materiale necessario per lavorare e fare bene.

Le intenzioni di farlo ci sono tutte. Basti pensare che Conceiçao ha annullato conferenze stampa ed eventi pur di sistemare questa squadra, che merita di rientrare tra le prime 4, per qualità e blasone. E chissà che il Milan non possa essere trainato proprio da Joao Felix e Santi Gimenez, diventati idoli del pubblico milanista in poco meno di mezz'ora.