Kessie a Calcio2000: "Gattuso grande allenatore, Higuain ci può portare in alto. Vogliamo la Champions"

Ecco alcuni stralci dell'intervista di Franck Kessie concessa a Calcio2000 (in edicola dal 10 gennaio):

Su Gattuso: “Gattuso è un grande allenatore. In generale, quando giochi, l’allenatore ti piace sempre… Ma lui è un tipo onesto. Quando c’è da lavorare, si lavora. Con lui non puoi non essere concentrato. Se non dai il massimo, ti urla dietro di tutto. Terminato il lavoro, però, ti lascia libero di fare quello che vuoi”.

Su Higuain: "Un grandissimo campione, è davvero forte. Un professionista. Noi crediamo tanto in lui, sappiamo che ci può portare in alto”.

Sul giocare a San Siro: "Dal campo, ti dà grandi emozioni. Quando pensi che 70/80 mila persone ti stanno guardando, fa impressione. Ha una storia incredibile, la senti quando ci giochi. San Siro non è come gli altri stadi, è diverso”.

Sull'obiettivo stagionale: "All’inizio della stagione abbiamo fissato il nostro obiettivo che è quello di arrivare a giocare la Champions League il prossimo anno. Dobbiamo fare di tutto per farcela”.