Kjær a MTV: "Sto bene, voglio esserci contro la Roma. Mi trovo bene con Romagnoli, ho un ottimo rapporto con Pioli"

Simon Kjær è stato intervistato da Milan TV. Di seguito tutte le dichiarazioni del difensore danese ai canali ufficiali del club:

Il tuo ambientamento al Milan: “Ho avuto un buon inizio, sia in campo che con i compagni e il mister. Sono sempre stato bene in campo ma non ho ancora fatto nulla, punto sempre a dare il massimo per me e per la squadra per raggiungere i nostri obiettivi presenti e futuri”.

La coppia con Romagnoli: “Non posso parlare per Ale, però per me il capitano è un giocatore di qualità e si vede. È una brava persona con cui puoi parlare, infatti parliamo spesso di aspetti tattici e cose da fare in campo. Per un difensore centrale fidarsi del proprio compagno, devi sapere come si muove e cosa fa in base alla situazione e con il tempo ti viene automatico. Ad esempio so se Ale salta su un pallone alto, se temporeggia in base alla situazione oppure interviene subito, quello dipende dal giocatore e con il tempo l’intesa sarà sempre migliore. I primi tempi qui con Romagnoli sono stati molto buoni, ma c’è ancora molto su cui migliorare, possiamo dare ancora di più alla squadra. Ma penso che abbiamo cominciato bene”.

Come hai passato il lockdown? “È un discorso lungo perché ci sono tante cose. Se non parliamo di calcio ci sono tante cose che in quel periodo mi sono passate per la testa, un periodo mentalmente difficile per la quarantena. Ci allenavamo da casa, è stato difficile sia per noi calciatori che per tutte le altre persone. Ho provato sempre a pensare positivo, sfruttare al massimo il tempo a disposizione per risolvere qualche problema fisico e farmi trovare pronto per quando avremmo ricominciato. È stato un periodo molto lungo, ma quando abbiamo ripreso ad allenarci a Milanello è stato un po’ più facile mentalmente”.

Le tue condizioni dopo Lecce: “Sto bene. Sempre positivo, voglio sempre dare il massimo per tornare in condizione e farò di tutto per esserci nella prossima partita”.

Una gara da ex contro la Roma: “La squadra è cambiata completamente, non credo ci sia un giocatore che c’era quando giocavo lì. È sempre stata una buona squadra con buone qualità e buoni giocatori, sia in avanti che dietro, e secondo me negli ultimi 2-3 anni sono migliorati tanto. Nel periodo in cui sono stato lì con Luis Enrique è stato un periodo che li ha aiutati a trovare la loro identità. È una big match, quelle partite che vogliamo giocare. Anche senza tifosi è una grande partita contro una grande squadra che dobbiamo fare di tutto per vincere perché il nostro obiettivo è risalire la classifica”.

La fiducia di mister Pioli: “Ho sempre avuto un buonissimo rapporto col mister, mi ha subito messo dentro e mi ha dato il massimo di quello che può darmi un allenatore. Ho solo parole positive per lui”.

I progressi della squadra: “Contro il Lecce abbiamo dimostrato grandi miglioramenti, abbiamo creato tante occasioni da gol, e siamo riusciti a migliorare nelle situazioni in cui mancava l’ultimo passaggio. Fisicamente siamo stati meglio a Lecce che a Torino e dobbiamo continuare così. Questa è l’ultima settimana per lavorare un po’ di più, poi ci sono solo partite e tempo per recuperare, allora io spero che possiamo continuare così e andarci a prendere una vittoria domenica”.