L'Aston Villa ci prova per Loftus-Cheek, ma Allegri fa muro

Dopo l'infortunio di Boubacar Kamara, che rischia di dover restare fuori a lungo, l'Aston Villa si è subito messa a cercare sul mercato un nuovo centrocampista e un nome che piace molto è quello di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan che in questa stagione Max Allegri non sta usando solo in mezzo al campo, ma anche in attacco o sulla fascia destra.

NO DI ALLEGRI - Come spiega stamattina Tuttosport, l'inglese è molto apprezzato dal tecnico livornese per la sua duttilità e per questo sta facendo muro alla sua eventuale partenza. Il feeling tra i due è buono, Loftus-Cheek sta bene a Milano e da poco sono iniziati anche i primi dialoghi con la dirigenza milanista per un eventuale rinnovo di contratto. Solo un'offerta irrinunciabile per il Milan e per il giocatore potrebbe cambiare le carte in tavola. C'è da dire anche che, in caso di cessione, l'ex Chelsea andrebbe sostituito e il tempo per farlo sarebbe poco visto che il 2 febbraio è sempre più vicino.

A DESTRA CONTRO LA ROMA? - Domenica il Milan sarà impegnato in casa della Roma ne big-match della 22^ giornata di Serie A. In vista di questa sfida, Allegri non sa ancora se potrà contare su Alexis Saelemaekers, ex della gara che è alle prese con un risentimento all'adduttore rimediato contro il Lecce. In casa di forfait, a prendere il suo posto sulla fascia destra sarà uno tra Zachary Athekame e appunto Ruben Loftus-Cheek. L'inglese è un jolly a cui Max non vorrebbe proprio rinunciare.