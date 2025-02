La Champions è un miraggio ma rischiamo di essere fuori da tutto: il quadro da qui a fine stagione

Dodici partite ancora per dare un senso alla stagione. E se Champions non sarà almeno si cerchi di non restare fuori dall'Europa. La Champions League 2025/26, salvo suicidio di massa delle squadre spagnole, avrà solo 4 posti per le squadre italiane e questo complica di molto la corsa del Milan. La sconfitta contro il Bologna ha chiuso quasi definitivamente le porte per il massimo torneo continentale. Non tanto per gli 8 punti sulla Juventus quanto sulle ormai troppe squadre che sono davanti al Diavolo.

Se il campionato finisse oggi, il Milan sarebbe fuori da ogni competizione. L'ultima volta nella stagione 2019/20 ma quella fu un'altra storia. Per trovare una mancata qualificazione a un torneo europeo per demeriti sportivi dobbiamo risalire al 2015/16, anno iniziato con Sinisa Mihajlovic e finito con Cristian Brocchi. Un periodo nero, in qui il Milan restava per il terzo anno consecutivo fuori dalla cartina geografica e vedeva il suo ranking sprofondare. Cosa che ha condizionato poi le edizioni successive dei tornei ai quali la squadra si è qualificata.

Dodici gare da giocare e oltre alle squadre davanti, il Milan si deve guardare dietro perché la Roma è ormai a un passo.

Questa la classifica che riguarda le squadre coinvolte:

4. Juventus 49

5. Lazio 47

6. Bologna 44

7. Fiorentina 42

8. Milan 41

9. Roma 40

Questo è il calendario che riguarda tutte le squadre coinvolte:

27ª GIORNATA

Bologna - Cagliari

Fiorentina - Lecce

Juventus - Hellas Verona

Milan - Lazio

Roma - Como

28ª GIORNATA

Empoli - Roma

Hellas Verona - Bologna

Juventus - Atalanta

Lazio - Udinese

Lecce - Milan

Napoli - Fiorentina

29ª GIORNATA

Bologna - Lazio

Fiorentina - Juventus

Milan - Como

Roma - Cagliari

30ª GIORNATA

Fiorentina - Atalanta

Juventus - Genoa

Lazio - Torino

Lecce - Roma

Napoli - Milan

Venezia - Bologna

31ª GIORNATA

Atalanta - Lazio

Bologna - Napoli

Milan - Fiorentina

Roma - Juventus

32ª GIORNATA

Atalanta - Bologna

Fiorentina - Parma

Juventus - Lecce

Lazio - Roma

Udinese - Milan

33ª GIORNATA

Bologna - Inter

Cagliari - Fiorentina

Genoa - Lazio

Milan - Atalanta

Parma - Juventus

Roma - Hellas Verona

34ª GIORNATA

Fiorentina - Empoli

Inter - Roma

Juventus - Monza

Lazio - Parma

Udinese - Bologna

Venezia - Milan

35ª GIORNATA

Bologna - Juventus

Empoli - Lazio

Genoa - Milan

Roma - Fiorentina

36ª GIORNATA

Atalanta - Roma

Lazio - Juventus

Milan - Bologna

Venezia - Fiorentina

37ª GIORNATA

Fiorentina - Bologna

Inter - Lazio

Juventus - Udinese

Roma - Milan

38ª GIORNATA

Bologna - Genoa

Lazio - Lecce

Milan - Monza

Torino - Roma

Udinese - Fiorentina

Venezia - Juventus