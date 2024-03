La conferma di Scaroni arriva prima di una vittoria che fa pensare: e se il Milan di Pioli fosse sempre questo?

vedi letture

La vittoria di ieri del Milan sulla Fiorentina, arrivata per 1-2 grazie alle reti nel secondo tempo di Loftus-Cheek e di Leao, inframezzate da quella viola di Duncan, ha consolidato il secondo posto dei rossoneri: ora i punti di vantaggio dei rossoneri sulla Juventus terza sono ben 6 a otto giornate dalla fine della Serie A e con lo scontro diretto allo Stadium da disputare tra quattro giornate.

Ed è stata una vittoria da secondo posto effettivo: con un risultato che non si può discutere, la squadra di Pioli ha legittimato la sua superiorità, mostrando buona parte del suo potenziale che, chissà, senza quel mese nefasto tra ottobre e novembre, avrebbe potuto concedere molte più soddisfazioni in questo campionato... Si è vista in campo una squadra divertente, che crea (e sbaglia, c'è da dirlo) tantissime occasioni con costanza, intensa e con singoli di altissima qualità, che accetta in difesa gli uno contro uno facendo leva anche sul miglior portiere del mondo; si può ancora crescere e migliorare come livello di prestazione generale certamente, ma la forza dimostrata ieri dimostra a sua volta quanta il Milan ne abbia e ne abbia ancora.Ma siccome indietro non si può tornare, non si può far altro che pensare al presente e, nei limiti del possibili, programmare il futuro. Ecco: se presente e futuro fossero ancora accomunati dal nome di Pioli? Ieri, nel pre partita, Scaroni ha dichiarato a Sky quanto segue: "Ho sempre detto che Pioli resta, perché a me piacciono gli allenatori che vincono e, siccome stiamo facendo bene, mi piace Pioli". A queste parole, hanno fatto seguito quelle dello stesso Pioli nel post gara: "Non dobbiamo pensare al futuro io e i giocatori. Il club sì, perchè deve programmare, capire dove intervenire. Se io resterei al Milan? Il Milan non si lascia. Io sono felicissimo al Milan, poi dipende da quello che succederà". Insomma: come si è sempre ribadito tra queste righe, Pioli ha chance di essere confermato anche nella prossima stagione e, ad oggi, questa chance sono in continuo aumento. D'altronde, il Milan visto ieri assomiglia molto a quello 'vero' di Pioli, così come i risultati degli ultimi tre mesi assomigliano molto a quelli di una squadra con ambizioni da Scudetto. E se si fosse capaci di metterlo in campo da qui a un anno e mezzo con continuità...