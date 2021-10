La genialata della MMM che vale oro. Ecco perché Tomori è tra i top nel ruolo (PODCAST)

Anche contro il Torino, Fikayo Tomori ha messo in mostra una prestazione di alto livello. Il centrale inglese, pagato dal Milan 29 milioni dal Chelsea, è stato uno degli investimenti meglio riusciti da parte della dirigenza rossonera, sull’asse Milano-Londra. Il 23 è diventato il vero perno sul quale si basa la difesa milanista e rappresenta il presente ed il futuro del reparto.

Inutile dire di come Tomori sia un idolo indiscusso del pubblico, che sottolinea spesso e volentieri le sue giocate difensive con applausi o ovazioni in base al grado di difficoltà dell’intervento effettuato. Fik è un vero e proprio leader, punto di riferimento per i compagni che, con lui alle spalle o accanto, si sentono al sicuro. Difficile ricordare una partita nella quale non abbia fatto il suo dovere e al solo pensiero dell’investimento fatto, viene bonariamente da sorridere visto che, oggi, il suo valore di mercato, è decisamente raddoppiato rispetto alla cifra investita per comprarlo dal Chelsea.

Tomori, se si guarda con oggettività, oggi è uno dei migliori difensori centrali in giro per l’Europa e, in Italia, ha pochi rivali che possono contendergli la palma di miglior centrale della Serie A. Ha ancora tanti margini di miglioramento e un attaccamento alla maglia rossonera invidiabile. Una genialata della ditta Moncada, Massara, Maldini con un tocco di merito anche per il board londinese che ha spinto per questa operazione. Per la felicità di tutti.