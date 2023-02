Le dichiarazioni di Pioli confermano la difesa a 3: Malick Thiaw può avere più spazio

MilanNews.it

Stefano Pioli ha attuato la sua rivoluzione tattica a partire dal derby di domenica sera: difesa a tre per una maggiore compattezza difensiva dopo la valanga di gol subiti nel gennaio 2023. L'emorragia è stata però solamente rallentata: il Milan ha subito solo un gol dall'Inter, dopo i 14 nelle precedenti ultime quattro gare, ma allo stesso tempo non ha saputo proporsi in avanti. Ciononostante la linea a tre, stando a Pioli, sembra confermata.

A noi tre!

Commentando la partita al termine dei 90 minuti, domenica sera Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa sul nuovo modulo adottato dalla formazione rossonera: "Sarà riproponibile? Prossime giornate difesa a 3 sicuramente, poi vedremo in fase offensiva". Parole chiare e inequivocabili. Il tecnico rossonero ha ribadito nel post gara del derby come era fondamentale ritrovare una compattezza difensiva che, secondo la sua opinione, con l'Inter si è vista ma forse un po' troppo. I rossoneri non sono stati in grado di creare reali pericoli alla porta di Onana, tanto che alla voce tiri in porta campeggia un umiliante zero. Ritrovata un po' di serenità difensiva, ance se ci sono ancora moltissime cose da registrare, non ultime le disattenzioni (troppe) su palla inattiva, Pioli dovrà lavorare per capire come riuscire ad offendere la squadra avversaria già a partire da venerdì sera con il Torino, avversario con cui il Milan ha già perso due volte quest'anno.

Occasione Thiaw?

Tornando però al discorso della difesa a 3 che, prendendo per vere le parole di Pioli, verrà riproposta già a partire da venerdì, bisognerà capire chi potrà essere un aiuto a partire da questo momento. Fikayo Tomori è ancora infortunato e farà di tutto per esserci contro il Tottenham ma, quandanche recuperasse, potrebbe non essere al meglio. Kalulu e Kjaer, per questo motivo, sembrano insostituibili. L'altro posto se lo giocheranno Gabbia e Malick Thiaw. Il difensore italiano è apparso molto in difficoltà durante la gara con i cugini nerazzurri mentre Malick Thiaw, entrato comunque in una situazione già abbastanza compromessa, ha fatto vedere buone cose in marcatura soprattutto su Romelu Lukaku. Da qui a indicarlo come motivo di salvezza del Milan ce ne passa, data la giovane età e la sua inesperienza, ma sicuramente può essere un buon momento per lanciare nella mischia il centrale tedesco che, quando chiamato in causa, ha sempre fatto vedere buone cose. A tre, tra l'altro, Thiaw ha già esperienza in passato: nei suoi primissimi anni allo Schalke, uscito dalle giovanili, la squadra tedesca si affidava proprio a questo schieramento. Il suo inserimento nella lista Champions è, tra l'altro, un altro segnale che Pioli vorrà affidarsi alla difesa a tre più spesso.