Le mosse anti Napoli di Conceiçao per tenere vive le speranze Champions

Vincere per tenere ancora vive le speranze Champions. È questo l'obiettivo del Milan, che domani sera sarà ospite del Napoli di Antonio Conte allo stadio Diego Armando Maradona.

Scrive questa mattina Il Corriere dello Sport che contro i partenopei Sergio Conceiçao dovrebbe schierare una formazione senza troppi calcoli, soprattutto a fronte del derby di Coppa Italia in programma mercoledì sera. Alla sfida contro l'Inter si comincerà però a pensare solo da lunedì in poi, anche perché il big match contro il Napoli non può assolutamente passare in secondo piano. Anzi, va affrontato al massimo per continuare la rincorsa alla prossima Champions League.

Le mosse anti Napoli di Conceiçao

Contro il Napoli Sergio Conceiça avrà a disposizione un gruppo quasi al completo. Gli unici assenti sono infatti il lungo degente Emerson Royal e Yunus Musah, squalificato dopo l'ammonizione rimediata contro il Como. Come anticipato, il portoghese al Maradona schiererà una formazione senza troppi calcoli. In difesa, davanti a Mike Maignan, ci saranno Kyle Walker, Theo Hernandez, Malick Thiaw e uno tra Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic, con l'italiano favorito rispetto al serbo.

A centrocampo, invece, Conceiçao farà affidamento sulla coppia Bondo e Fofana, che permetterà a Tijjani Reijnders di liberarsi e di svariare sulla trequarti. A completare il reparto offensivo alle spalle del favorito Tammy Abraham, ci saranno Christian Pulisic e Rafael Leao, che quando vede azzurro sorride spesso. Dovrebbero essere queste le mosse anti-Napoli di Sergio Conceiçao.