Leao e il Napoli, la doppietta e gli occhi di tutta Europa

Mercoledì il Milan affronterà il Napoli per la gara d'andata dei quarti di Champions League, davanti ad un San Siro che corre verso il tutto esaurito. Le motivazioni sono tante, l'obiettivo sembrava utopico ad inizio ad inizio stagione, ma ora bisogna guardare il presente, e il presente dice che il Milan è ai quarti e si giocherà, con tutte le sue possibilità, l'accesso alla semifinale europea, e, tra le sue armi, c'è sicuramente Rafa Leao, l'MVP dello scorso campionato. Le motivazioni per fare bene, come già detto, nella doppia gara contro i partenopei, sono tantissime.

Dopo oltre due mesi, proprio contro il Napoli, nella gara di campionato valida per la ventottesima giornata, Rafa Leao è tornato a segnare in Serie A. Una doppietta da urlo, condita da, forse, la sua miglior prestazioni in rossonero assieme al derby d'andata (3-2). E per questo i due gol realizzati mettono paura al Napoli, che cercherà di arginare le giocate dell'esterno portoghese, che, come visto, quando ha l'occasione di andare in profondità diventa uno dei giocatori più letali in Europa.

Rinnovo? Dopo...

La stagione è al termine e il rinnovo di Rafa Leao è ancora un mistero: il Milan vorrebbe trovare l'accordo con il giocatore prima della fine del campionato, ma non sarà facile. Ma pensare ora al prolungamento di contratto del portoghese, a tre giorni dalla gara d'andata dei quarti di Champions, è inutile. L'argomento è da archiviare e pensare solamente alla doppia sfida europea e mettersi in mostra davanti agli occhi di tutta Europa.