LIVE MN - A breve la conferenza stampa di Max Allegri

A breve la conferenza stampa di Max Allegri
Amici e amiche di MilanNews.it, ben ritrovati. A breve mister Massimiliano Allegri interverrà in conferenza dalla sala stampa di Milanello quando siamo alla vigilia di Sassuolo-Milan, 35^ giornata di Serie A. Il Milan, in attesa dei risultati delle avversarie, vede la qualificazione alla prossima Champions League a soli sei punti di distanza. Mancano le sfide contro Sassuolo, Atalanta, Genoa e Cagliari e poi si potranno tirare le somme su una stagione che per ora è stata abbastanza positiva.
Ci si prepara per Reggio Emilia con ancora un paio di dubbi: da capire se Nkunku partirà dal primo minuto al posto di Pulisic e se a sinistra ci sarà davvero Estupinan e non Bartesaghi. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le dichiarazioni del mister, che probabilmente darà qualche indicazione sullo stato di forma dei calciatori rossoneri.
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